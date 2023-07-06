26 лесных пожаров тушат в Югре

Сегодня, 6 июля, в Югре тушат три ландшафтных пожара и 26 лесных. К их ликвидации привлекли 314 работника Авиалесоохраны округа.

«По состоянию на 09.00 6 июля, в Югре проводятся работы по тушению три ландшафтных пожара на площади 125,3 га. А также проводятся работы по тушению 26 лесных пожаров на площади 512,4 га», − рассказали в телеграм-канале «Депнедра Югры».

Всего за прошедшие сутки в регионе потушили два ландшафтных пожара на площади 209 га и шесть лесных − на площади 47,55 га.

Ранее в Югре зафиксировали 11 лесных пожаров.