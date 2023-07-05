Около 870 тысяч югорчан вовлечены в массовый спорт

В массовый спорт вовлечены около 870 тысяч югорчан в возрасте от 3 лет – это 54 процента населения региона. Такую статистику привел в ходе прямого эфира ЦУР Югры директор департамента физической культуры и спорта округа Сергей Артамонов. Вопросы ему собирали при помощи системы «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях, а также платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

В округе установлено 1 277 различных плоскостных сооружений: 128 футбольных полей, 4 стадиона с трибунами на 1 500 мест, 219 универсальных игровых площадок, 10 велодорожек, 10 плаз начального уровня, 134 площадки с тренажерами и 23 сезонных катка.

«Что касается планов, то сейчас по программе «Бизнес-спринт» запланировано приобретение модульного спортивного сооружения вместо «умных» спортивных площадок» в Советском районе. Его поставка планируется до 31 декабря, а монтажные работы перенесутся на 2024 год при наличии финансирования из бюджетов автономного округа и муниципального образования. Также в 2023 году будет установлена площадка ГТО в поселке Сингапай Нефтеюганского района», – рассказал Сергей Артамонов.

Запись эфира можно посмотреть в госпаблике правительства «Югра».