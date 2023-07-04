Неопытная автоледи устроила аварию с пострадавшим в Пыть-Яхе

Накануне, 3 июня, в Пыть-Яхе 19-летняя девушка спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Виновница аварии не предоставила преимущество при выезде и допустила столкновение с другим автомобилем.

«Около 15:04 на улице Нефтяников в городе Пыть-Ях, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Suzuki», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество и допустила столкновение с транспортным средством «УАЗ». После чего УАЗ отбросило на автомобиль «ВАЗ», движущийся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы», − рассказали подробности аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором один человек получил травмы.