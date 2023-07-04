Исследователи пришли к выводу, что в будущем Югру ждет оледенение

Группа исследователей Нижневартовского государственного университета считает, что Югру ждет новый ледниковый период. В ходе экспедиции она зафиксировала на территории округа следы деятельности древнего ледника, рассказали в РИА Новости.

«Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение», – подчеркнул руководитель научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергей Коркин.

Участники экспедиции нашли кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. Исследователи считают, что они не могли образоваться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста. Это означает, что минералы попали в регион извне, то есть на регион когда-то пришел ледник.

Геоэкологи также обнаружили скопление обломков горных пород, переносимых ледниками, что свидетельствует о том, что в прошлом на территории Югры ледники наступали и отступали дважды.

Кроме того, во время экспедиции исследователи выявили не только признаки будущего ледникового периода, но и изменения, связанные с глобальным потеплением. Они нашли пустынную местность там, где должен расти лес.