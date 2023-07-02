​Сотрудница МЧС ХМАО признана одной из сильнейших женщин

Сотрудница МЧС России из Югры Александра Вареникова вошла в ТОП-10 сильнейших женщин по итогам забега в спортивном фестивале Zuratkul Fest. Мероприятие проходило в Челябинской области, общее число участников составило более 1000 человек.

«По Уральскому горному хребту проходили различные трейловые дистанции от 10 до 84 километров, – поясняет Александра. – Для себя я поставила задачу – попасть в число «сильнейших» и выбрала дистанцию «Short-10 км», забег на гору Зюраткуль, высота которой 1055 метров над уровнем моря. Большинство запланированных мною стартов проходят по горной местности, поэтому такой маршрут прохожу не впервые и уже знаю, как рассчитать свои силы. С самого старта я держала одну из лидирующих позиций. Поставленную цель выполнила: мне удалось попасть в ТОП-10 сильнейших женщин, и я заняла почетное пятое место».

Впереди у Александры подготовка к следующему забегу, который пройдет в июле в Суздале. Там ей предстоит бежать 100 километров по пересеченной местности и уложиться во временной лимит 18 часов.