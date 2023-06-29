Многотомник «Академической истории Югры» почти готов к выпуску

Шесть из восьми томов «Академической истории Югры» готовы к печати, и в сентябре 2023 года ожидается утверждение текстов в последних двух томах – тогда труд будет полностью готов к публикации. Это стало известно в ходе заседания редсовета этого масштабного издания, которое провела Наталья Комарова.

«Мощная источниковая база, использование отечественной и зарубежной историографии, полидисциплинарность, – отметил сильные стороны труда директор института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров. – В ходе научных изысканий авторов «Академической истории Югры» граница обитания человека в этих местах была отодвинута на 350 километров севернее, чем ранее считалось. Наши исследования служат важным дополнением к «Истории России», первые тома которой также готовы к печати».

Обращаясь к коллегам, Наталья Комарова отметила важность большой исторической работы, которую они провели за последние пять лет: «Выступая 25 июня с лекцией, посвященной просветительской деятельности как инструменту реализации приоритетных задач в нашем регионе, на образовательной программе Российского общества «Знание», поделилась опытом реализации проекта по созданию “Академической истории Югры”. В частности, рассказала о международной конференции “Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры”, всероссийской историко-краеведческой олимпиаде “Многовековая Югра”. Одна из приоритетных задач реализации подобных проектов – духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан, защита исторической правды».

Впрочем, на непосредственно издании восьмитомника дело не закончится, а только начнется, считает губернатор Югры, так как впереди еще много работы по распространению и популяризации этих знаний.