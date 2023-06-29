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Когалымчанину грозит два года лишения свободы за обман компании ЮТэйр

Около 300 тысяч рублей компания ЮТэйр потеряла из-за жителя Когалыма

Когалымчанину грозит два года лишения свободы за обман компании ЮТэйр
Фото: ru.freepik.com

Сургутской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Когалым. Он обвиняется в совершении причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

При покупке билетов, мужчина использовал недостоверные данные, что позволяло ему постоянно вписывать промокоды ко дню рождения акции «UBIRTHDAY», таким образом он получал право на получение 20% скидки на покупку билетов.

В результате действий когалымчанина авиакомпании причинен ущерб около трехсот тысяч рублей в виде упущенной выгоды, в целях возмещения которого обществом заявлен гражданский иск на указанную сумму.

Обвиняемый вину не признал, а максимальная санкция за совершение указанного преступления составляет два года лишения свободы.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 135, комментариев: 0
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