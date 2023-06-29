В Югре Росгвардия задержала правонарушителя, находящегося в федеральном розыске

В Нефтеюганске Росгвардия выявила и задержала осужденного, находящегося в федеральном розыске. 50-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

«50-летний житель Ноябрьска собирался трудоустроиться в одно из частных охранных предприятий города и, в соответствии с действующим законодательством, был проверен представителем отделения лицензионно-разрешительной работы по информационной базе сервиса централизованного учета оружия Росгвардии», − рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Югре.

Было установлено, что злоумышленник находится в федеральном розыске, как осужденный, уклоняющийся от обязательных работ. Мужчину задержали и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.