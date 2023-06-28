Три человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе «Сургут-Лянтор»

28 июня, около 01:00 ночи, на 13 км автодороги «Сургут-Лянтор» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека пострадали, а один получил травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Югры.

По предварительным данным, водитель «Hyundai Solaris» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он наехал на препятствие в виде дорожных знаков и бетонных блоков, которые ограждали проведение ремонтных работ.

Причины, обстоятельства, а также личности всех участников ДТП на данный момент устанавливаются.