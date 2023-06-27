Пять агломераций действуют в Югре

В Югре в очередной раз обсудили судьбу агломераций и их влияния на качество жизни в регионе. Это произошло в Нефтеюганске на заседании совета по развитию местного самоуправления под председательством губернатора. «Развитие агломерационных процессов необходимо рассматривать в контексте повышения качества жизни, благополучия югорчан. Эта ключевая задача и она закреплена в Стратегии социально-экономического развития региона», – настроила коллег на работу Наталья Комарова.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей напоминает, что в Югре сегодня действует пять соглашений об агломерациях: Сургут – Нефтеюганск (вместе с Сургутском и Нефтеюганским районом, а также Пыть-Яхом), Нягань – Октябрьский район, Урай – Кондинский район, Югорск – Советский район, Покачи – Когалым.

Активно включилась в работу Сургутско-Нефтеюганская агломерация. Соглашение о ее создании было подписано в конце 2022 года, а 19 мая 2023 прошло заседание координационного совета, в котором участвовали заместители глав всех пяти муниципалитетов, входящих в объединение. Они выработали 35 межмуниципальных проектов. Среди которых, например, строительство дополнительной дороги, которая соединит Югорский тракт Сургута с Белым Яром (Сургутский район). Также в рамках проекта «Удивительная Югра» планируется привлекать дополнительный турпоток в Сургутский и Нефтеюганский районы, а также их центральные города.