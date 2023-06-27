ХМАО замкнул тройку лидеров среди регионов с самыми большими выбросами вредных веществ в воздух

ХМАО оказался в числе лидеров рейтинга регионов по количеству выбросов вредных веществ. Так, по данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, за 2022 год промышленные предприятия выбросили в атмосферу округа более 1,2 млн тонн вредных веществ

«В пересчете на одного жителя больше всего загрязняющих веществ фиксируется в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах — по 2 и 1,9 тонны на душу населения, а также в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Якутии, Иркутской области», — констатируют эксперты.

При этом специалисты отмечают сокращение загрязнения воздуха в российских регионах на 60%, выбросы транспорта снизились на 1,2%, выбросы от предприятий — на незначительные 0,3%. Наиболее значительно вредные выбросы снизились в Кабардино-Балкарии (–26,8%), Ростовской области (–18,2%), Краснодарском крае (–15,9%).

Самая чистая окружающая среда оказалась в четырех регионах РФ — на Алтае, в Севастополе, республиках Тыве и Калмыкии.