Губернатор Югры выступила на конференции общества «Знание»

Наталья Комарова в режиме онлайн выступила на семинаре директоров филиалов общества «Знание», который проходит в эти дни в Пятигорске. Она прочитала лекцию «Просветительская деятельность как инструмент реализации приоритетных задач субъекта Российской Федерации», а также пригласила провести Всероссийский марафон «Знания» в 2024 году в Югре. А это – большое федеральное событие, на котором выступают ведущие представители государственной власти, бизнеса, ученые, эксперты в различных сферах.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона напоминает, что Югра стала первым субъектов федерации, заключившим соглашение с обществом «Знание». А губернатор возглавила наблюдательный совет регионального отделения общества.

Наталья Комарова также рассказала про некоторые просветительские проекты, которые реализует регион. В частности, создание Академической энциклопедии об истории Югры, международный проект «Север для Победы. Каждый для дела мира», направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войны. В регионе также работает исторический парк «Россия – моя история. Югра».