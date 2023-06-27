В Югре автор нескольких топиарных парков рассказала о своем опыте

Как можно создать собственный проект благоустройства – в ходе прямого эфира в группе «Югра» сети ВКонтакте рассказала автор тематических топиарных парков семейного отдыха «Ноев ковчег» и «Динопарк 86» Людмила Завадская из Пыть-Яха. В своей работе она применяла механизм инициативного бюджетирования. Для своего первого проекта «Динопарк 86» она собрала более 900 подписей на старте, а затем за него проголосовали в сети более 6 тысяч югорчан.

Людмила отметила, что для победы в конкурсе инициативного бюджетирования необходимы смысловая нагрузка и грамотное описание проекта, проработка запросов и проблематики от горожан, правильная подача идеи в информационном поле, а также уникальность. По ее словам, если у вас есть идеи по улучшению качества жизни региона, инициативное бюджетирование предоставит широкое поле для реализации, и люди могут не только проявить себя, но и сделать свой город лучше.