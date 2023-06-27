Рак легких занимает четвертое место по выявляемости в Югре

В Югре в структуре выявляемости рек легкого занимает четвертое место. Он уступает раку молочной железы, колоректальному раку и раку кожи, рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«В нашем округе по итогам 2022 года рак легкого, трахеи, бронхов диагностирован у 479 человек, из них у 373 мужчин и 106 женщин, − отметил главный внештатный онколог Депздрава Югры Евгений Билан. − Как и многие другие онкологические заболевания, рак легких может длительное время протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях, так как легкое не имеет болевых рецепторов, обнаружить какие-либо изменения можно только рентгенологически, поэтому большое значение имеет профилактическое обследование (флюорография не реже одного раза в два года) и скрининг рака легких».

Отметим, что заподозрить рак легкого на ранних стадиях можно при следующих симптомах: