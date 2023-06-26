В ХМАО мужчина порезал ножом приятеля в ходе политической дискуссии

Житель Пыть-Яха порезал соседа из-за политических разногласий. На мужчину завели уголовное дело.

Злоумышленник рассказал силовикам, что сосед вернулся из поездки и зашел за ключами от квартиры, которые часто оставлял во время своего отсутствия, чтобы приятель мог кормить его питомца. В качестве благодарности пострадавший пригласил соседа в гости и немного выпить.

Во время застолья между горожанами произошла ссора из-за разных взглядов на политику. Тогда подозреваемый на эмоциях выбежал от соседа и направился к себе в квартиру. Взяв у себя кухонный нож и вернувшись к знакомому, он нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив проникающее колото-резанное ранение.

«В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Пыть-Яху в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Правоохранителями ведется предварительное следствие. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД ХМАО.