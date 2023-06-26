В ХМАО за восемь месяцев сбора мусора добровольцами стало на 138 тонн отходов меньше

Жители округа собрали 138 тонн отходов для переработки за восемь месяцев работы. Это масса трех танков Т-90 или 10 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщили представители компании «Югра-Экология», регионального оператора сферы обращения с отходами.

За прошлый год в Югре открыли три новых экоцентра «Югра собирает». Теперь жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска могут принести накопленные и отсортированные отходы в эти центры.

«Мы успешно внедрили новую систему — «ЭКО-копилка». Теперь за сдачу вторсырья начисляются баллы, их количество зависит от вида и количества отходов. По итогам года лидеров рейтинга мы награждаем призами. Получается такое полезное соревнование», – рассказала куратор проекта «Югра собирает» Елена Микишева.