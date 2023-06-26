Инцидент с избитым третьеклассником в ХМАО оказался фейком

Полиция ХМАО назвала фейком конфликт между подростками, информация о котором распространилась в СМИ. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Напомним, что ранее телеграм-канал Ural Mash сообщил о том, что группа ребят предложила третьекласснику сыграть в прятки на деньги. Ребенок отказался, из-за чего подростки избили его.

«Нигде в Югре не зарегистрировано обращений по такому поводу. В больницы мальчик со сломанной коленной чашечкой также не обращался», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Югры.