Горит лес в Советском районе ХМАО

Лес в Советском районе горит — пламенем объяты 13,5 га, сообщает Депнедра Югры. Ландшафтные возгорания отсутствуют, ликвидацией огня в лесу занимается региональная Авиалесоохрана.
Отметим, что это единственный лесной пожар в округе. Авиапатрулирование лесов в регионе осуществляется в постоянном режиме.
«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 133 ландшафтных пожара на площади 21765,33 га, 229 лесных пожаров на площади 25197,89 га, пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га», — сообщают в Депнедра ХМАО, напоминая, что сейчас в округе действует особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспорте, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.
Если вы стали свидетелем пожара в лесу, следует обратиться в Авиалесоохрану по следующим телефонам:
- специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46;
- прямая линия лесной охраны: 8 800 100-94-00;
- служба экстренного реагирования: 112.