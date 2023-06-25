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​Ничего личного: часть работодателей не разрешает югорчанам пользоваться рабочими компьютерами в своих целях

20 процентов работодателей в Югре запрещают сотрудникам хранить личное на рабочих компьютерах

​Ничего личного: часть работодателей не разрешает югорчанам пользоваться рабочими компьютерами в своих целях
Фото: unsplash.com

В 20 процентах компаний ХМАО существует запрет на хранение личных файлов на рабочих компьютеров, выяснил портал SuperJob, проведя с 5 по 20 июня опрос среди собственных пользователей. Главные причины запрета — требования безопасности, а также соображения дисциплины.

«В том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, признаются 25 процентов работающих, — отмечают представители сервиса, — причем шесть процентов делают это вопреки запрету работодателя, а каждый пятый сообщает, что такого рода ограничений в их компании нет». При этом большая часть опрошенных — 75 процентов — не захламляют рабочие компьютеры персональной информацией независимо от запретов.


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Сегодня в 08:53, просмотров: 70, комментариев: 0
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