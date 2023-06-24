Главу «Фонда развития Югры» назначили на должность замгубернатора округа

Генеральный директор «Фонда развития Югры» Сергей Афанасьев переходит на новую должность. С 26 июня назначен директором департамента экономического развития региона и заместителем губернатора.

Трудовой путь Сергей Афанасьев начал в 2000 году экономистом ООО «ПКФ» Зауралмаш». После работал в ОАО «Курганский завод дорожных машин», ОАО «Собинбанк», ООО КБ «Холдинг-Кредит», ООО «Югра-Лизинг». В 2014 году пришел в «Фонд развития Югры», где сначала являлся начальником отдела инвестиционного проектирования, а после - заместителем генерального директора по аналитике и экспертизе. Руководителем фонда Сергей Афанасьев был назначен в 2021 году.

«Кроме того, кадровые изменения затронули и учреждения, подведомственные правительству автономного округа. С 26 июня руководить «Фондом развития Югры» будет Роман Колупаев, до этого являвшийся генеральным директором «Фонда поддержки предпринимательства Югры». В свою очередь учреждение возглавит заместитель Романа Колупаева – Андрей Зубарев», – подчеркнули в правительстве.