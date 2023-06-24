В правительстве ХМАО озвучили кадровые изменения

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков уходит в отставку. Его место займет Алексей Забозлаев, который станет курировать департаменты по управлению госимуществом, госзаказа, труда и занятости населения, финансов, экономического развития и региональной службы по тарифам. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Напомним, что Алексей Забозлаев входит в состав регионального правительства с 2015 года, до нового назначения курировал промышленно-производственную сферу. До этого с 2011 по 2015 занимал должность главы Урая.