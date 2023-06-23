Холодная погода, установившаяся в Югре из-за циклона, покинет регион к 26 июня

В ближайшие дни в ХМАО тепла ждать не стоит – из-за высотного циклона жителям региона придется еще немного потерпеть холод, серость и дождь.

Уже к 26 июня высотный циклон начнет понемногу отступать и вместе с тем уменьшится интенсивность осадков и начнет повышаться температура воздуха, рассказала «Вестнику Сургутского района» ведущий синоптик отдела метепрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Сенина.

«Первыми это ощутят жители западной половины округа. Здесь температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В восточной половине ХМАО будет холоднее – от 11 до 17 градусов со знаком плюс. Дожди будут, но не такими интенсивными», — рассказала Светлана Сенина.

Предварительно, в июле ожидается теплая погода с минимальным количеством осадков. Однако, как отмечает ведущий синоптик, стопроцентного утверждения, что погода будет именно такой, — нет.

В Сургуте, согласно прогнозам сайта «Gismeteo», 26 июня ожидается пасмурная погода и 12-14 градусов тепла.