Более половины жителей Югры признались, что никогда не спорили с таксистами

34% жителей Ханты-Мансийского автономного округа тем или иным образом вступали в конфликт с водителями такси. Об этом сообщают специалисты автомобильного портала «Дром», который провел опрос на тему конфликтов с таксистами.

У 29% респондентов региона случались мелкие ссоры, а 4% опрошенных признались, что попадали в серьезные конфликты. Среди причин жители ХМАО отмечают опасное вождение, проезд на красный свет, использование мобильного телефона за рулем и многие другие нарушения ПДД.

Стоит отметить, что в то же время больше половины жителей округа (61%) никогда не вступали в подобные конфликты.

Самая высокая доля опрошенных когда-либо вступавших в конфликты с работниками такси зафиксирована в Хабаровском крае (51%). На втором месте оказалась Республика Бурятия (41%), а на третьем – Приморский край (40,5%). Наименьшие доли неприятных ситуаций зафиксированы в Тюменской области (26%), Республике Башкортостан (29%) и Кемеровской области (30%). В среднем по России показатель составил 37%.