Максимальный балл ЕГЭ по литературе дал возможность выпускнице из Сургутского района финансово помочь борьбе с онкологией

Стобалльница по литературе из Сургутского района Александра Старикова вложит часть премиальных за высший результат на ЕГЭ в фонд по борьбе с онкологией, а оставшуюся сумму потратит на обучение, сообщает «Вестник».

«Например, куплю интересные книги. Обожаю читать. Мечтаю поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и обучаться на факультете журналистики», – поделилась выпускница.

За отличные знания каждому ребенку, получившему сто баллов на ЕГЭ, положено сто тысяч рублей от властей ХМАО. Помимо Александры в Сургутском районе отличились еще трое стобалльников, выпускники продемонстрировали свои знания в русском языке и литературе.

Напомним, что высший балл в точной науке математике набрала Екатерина Винокурова. Она поделилась с корреспондентом СИА-ПРЕСС о том, как важно не откладывать подготовку к ЕГЭ на потом.