Число пострадавших от нападения клещей в ХМАО выросло до 3 557 человек

В Югре увеличилось количество нападений клещей, число пострадавших достигло 3 557 человек. За неделю насекомые покусали 435 югорчан. При этом 14% пострадавших – это дети.

«Привиты против клещевого энцефалита лишь 19,2% общего числа обратившихся за помощью, 31,5% пострадавших детей. Подлежало экстренной профилактике 74% пострадавших, из которых получили противоклещевой иммуноглобулин 86,4%», – рассказали в окружном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на югорчан на дачах и в лесу. Доля зараженных клещей среди исследованных – 34%.

По сравнению с прошлым годом число пострадавших от нападения клещей выросла на 27%.