В ХМАО проводят массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей

С 19 по 23 июня на территории ХМАО проходит акция «Детству – безопасные дороги». Сегодня, 21 июня начинаются массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Мероприятия акции направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщает представитель ГИБДД: «Госавтоинспекторы, совместно с педагогами, отрядами ЮИД, представителями «родительских патрулей», волонтерских и молодежных объединений, средств массовой информации призовут детей и взрослых к неукоснительному соблюдению ПДД, напомнят о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде в летний период».