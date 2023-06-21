Число самозанятых югорчан выросло более чем в шесть раз с 2020 года

Югра реализует проект «Налог на профессиональный доход» с января 2020 года. С начала этого эксперимента в регионе ежедневно регистрируется около 90 самозанятых, сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«В настоящее время налог на профессиональный доход применяют 61 406 жителей Югры. За время реализации эксперимента в регионе численность самозанятых граждан выросла более чем в шесть раз. Объем поступлений по налогу на профессиональный доход в консолидированный бюджет автономного округа в 2022 году составил 137,6 миллиона рублей, превысив уровень 2021 года в 1,6 раза. Благодаря новому режиму налогообложения граждане получили возможность «выйти из тени», предприниматели — применить более выгодные налоговые ставки», − поделилась глава региона.

Основные направления деятельности самозанятых в округе: перевозка пассажиров, грузов, аренда квартир и ремонт.

Добавим, что в Югре с этого года собранный налог на профессиональный доход в соответствующем муниципальном образовании возвращается ему в виде дотации. Специальный режим для самозанятых будет действовать в течение десяти лет.