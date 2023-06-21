Санврачи предупредили югорчан о фейке про тархун, который распространяют в соцсетях

Югорчане рассылают друг другу ложное сообщение о ядовитом тархуне в соцсетях. В тексте говорится о том, что некий мальчик выпил напиток и жутко отравился. Санврачи региона отмечают, что данное сообщение – фейк.

«В тексте, который впервые появился в сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками и сопровождается традиционной для всех фейков просьбой распространить информацию в соцсетях и родительских группах. В публикации также приведен «черный список продуктов», якобы опасных для здоровья. Управление Роспотребнадзора по ХМАО просит югорчан быть внимательными и не верить этой фальшивке. Вся достоверная информация о текущей санитарной и эпидемиологической обстановке округа размещается на нашем официальном сайте», – говорится в комментарии ведомства.

Вся достоверная информация о текущей санитарной и эпидемиологической информации размещается на сайте Роспотребнадзора.