Югра нарастила экспорт на 53% в сравнении с прошлым годом

Югра наращивает экспорт нефти в страны БРИКС, ШОС и Африки. Так, в Индию стали поставлять в 4,5 раза больше нефтепродуктов. Информация об этом стала известна из интервью губернатора региона Натальи Комаровой на ПМЭФ. Глава округа подчеркнула, что нефтедобывающие компании отправляют на новые рынки сбыта сырье, продукты переработки и оборудование.

«В числе ключевых рынков, объем поставок, на которые существенно вырос, Индия и Китай», — отметила Наталья Комарова.

В целом же на экспорт стали отправлять на 53% больше продукции из Югры, чем годом ранее.