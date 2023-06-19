В Нягани построят data-центр для хранения государственных данных

Одним из важных проектов особой экономической зоны в Нягани станет большой data-центр федерального уровня. Информация об этом была озвучена на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагается, что в этом центре будут храниться и обрабатываться данные государственных структур России, включая персональную информацию о гражданах. Потенциальный участник и инвестор – «Ростелеком».

В рамках обсуждения технологического суверенитета и развития на полях ПМЭФ-2023 Наталья Комарова презентовала этот проект, и подчеркнула, что он решает ряд важных задач для страны. Среди них – цифровой суверенитет, подразумевающий хранение важных для государства данных на территории России, а не зарубежных серверах. К тому же этот центр может стать драйвером развития IT-индустрии в Югре и Западной Сибири. Удобство его расположения в Нягани заключается в том, что климатические условия позволят экономить на охлаждении оборудования. К тому же рядом находится крупная электростанция, дающая дешевую электроэнергию, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Губернатор Югры также отметила, что в Няганьскую ОЭЗ приглашают и инвесторов, чьи технологии связаны с нефтегазодобывающей отраслью. Например, компания «АЛМАЗ-Нефтесервис» в партнерстве с ГК «Акрон Холдинг» развивают производство установок электроцентробежных насосов для добычи нефти, и в планах компаний инвестировать порядка 550 млн рублей в расширение производства.

«Проведены серьезные переговоры в развитие уже достигнутых и сложившихся договоренностей с группой компаний «Акрон». Они уже работают в нашем регионе в городе Радужный. Обсудили как они могут зайти на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани, – подчеркнула Наталья Комарова. – Для нас важно присутствие нескольких дивизионов, так как нам важна продукция, которую они производят. К примеру, пластиковые трубы или запорная арматура для нефтяников».