Предприятия Югры переориентировали свой экспорт с Европы на страны БРИКС и ШОС

Предприятия из Югры переориентировали свой экспорт с Евросоюза на страны из содружеств БРИКС и ШОС, а также в Африку. Информация об этом была озвучена на Петербургском международном экономическом форуме. Так, поставки нефтепродуктов в Индию за год выросли аж в 4,5 раза. «Это дорогой продукт, поэтому повлиять на структуру непросто. В то же время изменяются направления. Если раньше это в основном был Евросоюз, то сегодня это страны БРИКС, ШОС и Северная Африка, – рассказала губернатор Наталья Комарова в интервью Российскому экспортному центру «Сделано в России». – При этом в целом экспорт региональной продукции вырос на 53 процента, а несырьевой сектор увеличил показатели примерно на 20 процентов. В числе ключевых рынков, объем поставок на которые существенно вырос, Индия и Китай».

Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в основном регион экспортирует нефть и газ, продукты их переработки, оборудование для нефтесервисных компаний, продукцию деревообработки. При этом, например, поставки продуктов из дерева в Турцию выросли на 85 процентов, а в Китай – на 61 процент. Если говорить в целом, то экспорт из Югры в 2022 году оказался на 53 процента больше, чем в 2021 году – 26,7 млрд долларов против 17,5 миллиардов. Больше всего растет экспорт малого и среднего бизнеса – он увеличился более чем в полтора раза.

Это происходит и потому, что правительство поддерживает компании-экспортеры. Для этого округ компенсирует затраты на приобретение оборудования, вводит «экспортный кэшбек», который покрывает часть затрат на упаковку и транспортировку вывозимой продукции. Для систематизации этих мер помощи бизнесу в Югре утверждена программа поддержки экспорта до 2030 года.