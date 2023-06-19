Налоговики Югры ответили на вопросы жителей в прямом эфире

Налоговые вычеты стали темой для разговора в эфире «Центра управления регионом», где заместитель руководителя УФНС России по Югре Ольга Зиновьева ответила на вопросы югорчан. В частности, о возмещении затрат на квартиру, лекарства, спорт, детей и другие форматы вычетов.

Есть, например, не очень известные и распространенные вычеты на медицинские услуги и лекарства. «Когда вы получаете назначение у врача, при этом понимаете, что в следующем году будете заявлять эти расходы в налоговую, сразу проговорите с врачом, что вам необходимы документы для оформления налогового вычета, чтобы все документы были составлены правильно», – подчеркнула Ольга Зиновьева.

Отметим, что в эфирах, организованных Центром управления регионом, звучат вопросы югорчан, зафиксированные в соцсетях системой «Инцидент Менеджмент», а также поступившие через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Другие подробности – в паблике правительства автономного округа, группе «Югра» ВКонтакте.