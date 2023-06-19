Югорчанам объяснили, почему нельзя использовать ламинированные документы на рейс

Этим летом участились случаи снятия пассажиров с рейсов. Особенно это коснулось родителей с детьми, чьи свидетельства о рождении были заламинированы. Телеграм-канал «Югра. Официально» поделился советами, как действовать, если свидетельство уже ламинировано:

Чтобы не отменять путешествие, ребенок может полететь по загранпаспорту. Тогда данные из этого документа нужно указать в билете.

Новое свидетельство вы можете получить в ЗАГСе или МФЦ в день обращения, заплатив госпошлину 350 рублей. Если же вы подадите заявку через «Госуслуги», сможете выбрать удобную дату и время получения дубликата.

Новое свидетельство о рождении лучше хранить в файле или папке.

Стоит отметить, что прямого запрета на ламинирование нет, но, согласно федеральному закону, утрата, порча, ветхость, не читаемость и ламинирование свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния служит основанием для его повторной выдачи. Поэтому если ламинирование препятствует использованию свидетельства, оно становится недействительным и нуждается в замене.