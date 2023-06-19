Лангепасцы предложили создать в Югре аналог «Пушкинской карты» для молодых любителей спорта

В Югре предлагается создать «Карту физкультурника» по аналогии с «Пушкинской картой». Идею о новом аналоге для молодых спортсменов ХМАО озвучили в молодежном парламенте при думе округа, в числе авторов инициативы выступил руководитель лангепасской спортшколы «Академия спорта» Юрий Кожевников. Об этом сообщают «Сургутские Ведомости».

Согласно проекту, предлагается вручать «Карту физкультурника» неработающим югорчанам в возрасте от 14 лет до 21 года, чтобы они могли за счет бюджета посещать спортивные залы, бассейны. Предполагается, что так можно будет привлечь к здоровому образу жизни больше молодежи, причем одной из целевых аудиторий могли бы стать «проблемные» подростки.