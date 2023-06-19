В Югре продолжают гореть леса

На настоящий момент в Югре тушат пять лесных пожаров на площади 463,4 га. Ландшафтные возгорания не зафиксированы. За минувшую неделю, с 12 по 18 июня, в Югре ликвидировали три ландшафтных пожара и 15 − лесных, рассказали в Телеграм-канале «Депнедра Югры».

«К ликвидации пожаров привлечены работники Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований; используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», − говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 133 ландшафтных пожаров, 221 − лесных, а также пять возгораний на землях ООПТ.