Югра оказалась в топ-10 регионов по доходам населения

В 2022 году доля бедного населения Югры сократилась на 0,9% и составила 7,3%. Округ занял восьмое место в рейтинге регионов по доходам граждан, говорится в исследовании «РИА Новости».

«Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что у югорчан выросла среднемесячная зарплата за первые три месяца года.