В Ханты-Мансийске завершился фестиваль «Студвесна»

В Ханты-Мансийске прошло закрытие молодежного фестиваля «Студвесна». Студенты вызов региона завоевали 26 наград. Из них — четыре гран-при.

«Вы самые талантливые, активные и самые трудолюбивые. Успех будет всегда способствовать и сопутствовать вам. С этой сцены хочется сказать слова благодарности организаторам — более тысячи человек трудились, чтобы создать Студвесну; вашим наставникам, учителям, экспертам. Именно вы создаете будущее нашей страны. Нашим федеральным партнерам, которые доверили нам важное мероприятие, и благодаря им мы провели его в Ханты-Мансийские, в нашей Югре. Рассчитываю, что Югра стала чуть ближе, чем казалась в первый день. Ждем вас снова в гости!» – подчеркнул замгубернатора Алексей Шипилов.

Фестиваль объединил 2 000 конкурсантов из 68 регионов России. Лауреатами стали 375 финалистов по 10 творческим направлениям. Следующий фестиваль пройдет в Ставропольском крае.