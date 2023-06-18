Югорчанин выплатил долг по алиментам после того, как его гараж арестовали приставы

В Пыть-Яхе приставы арестовали гараж горе-отца, который не хотел платить алименты на содержание своей дочери. Мужчина с 2022 года накопил долг в размере 140 тысяч.

Приставы выяснили, что у югорчанина есть в собственности гараж и наложили на него арест. Горожанин желал продать свое имущество и находился в стадии заключения договора, поэтому был вынужден оплатить весь долг.

«В настоящее время, деньги переведены взыскателю на содержание его 14-летней дочери. После направления в центр занятости, мужчина официально трудоустроился, что позволяет ежемесячно удерживать алименты с его заработной платы», – сообщили в УФССП по ХМАО.