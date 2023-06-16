Санврачи продолжают проверять магазины и точки общепита в ХМАО на наличие смертельного сидра

В ХМАО проверили более 560 магазинов и точек общепита в поисках ядовитого напитка «Мистер Сидр», от отравления которым умерло больше 30 россиян. Об этом в Роспотребнадзоре Югры сообщили «Вестнику».

«В течение почти двух недель мы проводили проверки торговых точек. Однако продажа продукции «Мистер Сидр» не обнаружена», — пояснила «Вестнику Сургутского района» руководитель отдела защиты прав потребителей окружного Роспотребнадзора Татьяна Хакимова.

По ее словам, поставок этого напитка на территорию ХМАО в период с 1 января по 8 июня текущего года не было. Однако сотрудники ведомства продолжат проверки и мониторинг ситуации. Югорчане также могут сообщать в ведомство, если выявят наличие опасного алкоголя на прилавках магазинов.