В Нягани пойман мужчина, который незаконно отстреливал глухарей

В Нягани мужчину неудачно поохотился на глухарей и нарвался на штраф. Во время рейда сотрудники Природнадзора встретили югорчанина, у которого при себе были две туши птицы, охотничье ружье и патроны к нему, а также пневматическое оружие.

«Предварительно установлено, что подозреваемый выехал в лес с целью добычи дичи в период действия ограничений на охоту. Сумма причиненного ущерба экосистеме Югры составила 60 тысяч рублей. По результатам проверочных мероприятий и экспертных исследований дознавателем ОМВД России по г. Нягани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «В» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – рассказали в полиции ХМАО.