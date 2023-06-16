Биолог из ХМАО рассказал, когда снова стоит ждать комаров

Комары и мошки не появились в Югре из-за резкого похолодания. Доктор биологических наук, профессор СурГУ Владимир Стариков объяснил «Вестнику», почему в округе их стало меньше и сообщил, когда они появятся.

«Сейчас их период активности приостановился. Как только потеплеет и установится хорошая плюсовая температура, насекомые активизируются. Лето без комаров и мошек не пройдет, ведь тайга занимает первое место по биомассе гнуса», – поделился биолог.

По прогнозам эксперта, нашествие кровососущих насекомых ожидается в конце июня, а пик мошек – в середине июля.