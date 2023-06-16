ФСБ задержала правоохранителя из ХМАО в Республике Коми за разглашение гостайны

В Республике Коми задержали сотрудника правоохранительных органов Югры за неоднократное разглашение гостайны. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Коми.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ)», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, в период с декабря 2020 года по май 2021-го обвиняемый неоднократно по интернету передавал жителю Сыктывкара сведения, составляющие государственную тайну. В частности, это были результаты оперативно-разыскной деятельности его отдела.

Правоохранитель признал свою вину. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.