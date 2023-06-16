В Сургуте стали чаще гореть дачи, а леса – реже

С конца апреля на территории округа введен особый противопожарный режим в связи с ландшафтами и природными пожарами, в связи с этим организована работа всей системы РСЧС Сургута. В ней задействовано управление го города, контрольное управление администрации города, лесопарковое хозяйство, отдел надзорной деятельности и гарнизон пожарной охраны города. В рамках проведения данной профилактической работы осуществляется ежедневное патрулирование контрольно-патрульными группами территорий садовых товариществ и мест отдыха граждан в лесопарковых зонах, об этом рассказал корреспонденту главный государственный инспектор Сургута по пожарным надзору Александр Стрелов.

Перед началом пожароопасного периода были проверены садовые товарищества на предметы готовности к прохождению пожароопасного периода, в связи с чем ряду садовых товариществ были вынесены предписания. Так были установлены так называемые природные пожарные водоемы, которые в случае возгорания могут использоваться пожарной техникой для забора воды даже в зимний период.

Жителям города, которые отдыхают в своих садовых товариществах, раздаются памятки и проводятся беседы о важности соблюдении основных правил пожарной безопасности. Кроме этого, проводится активная профилактическая работа, в ходе которой добавляется информация о действующих ограничениях.

В условиях особого противопожарного режима кратно увеличились штрафы за нарушение требований пожарной безопасности: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц ­– от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц такие штрафы составляют от 400 до 800 тысяч рублей.

«В условиях особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров и приготовление пищи при помощи обработки температурой. Понятно, что, когда этот режим будет снят, эти требования будут немного смягчены и уже будет разрешено при определенных условиях готовить шашлыки. На данный момент приготовление шашлыков категорически запрещено как на территории дач, так и на территории лесов», – напоминает Стрелов Александр.

Начиная с мая в городе работают три патрульно-контрольной группы: первая группа работает на дачных кооперативах, вторая на территории парков и скверов, а третья группа в городских лесах. В ходе работы патрульно-контрольных групп применяется квадрокоптер.

«Снятие противопожарного режима зависит от погодных условий, лесопожарной обстановки и в целом от действующих пожаров на территории автономного округа. При этом я хотел бы отметить, что низкий уровень воды в реках тоже негативно сказывается на отмену противопожарного режима», – отмечает начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Количество пожаров в ХМАО снизилось на 12%. На сегодняшний день действующих пожаров на территории Сургута нет. С начала пожароопасного сезона на территории города произошло два лесных пожара и 12 ландшафтных. В целом по Сургуту сейчас наблюдается снижение роста пожаров, но при этом, кратное увеличение на территории дачных участков, бань и домов.

С начала пожароопасного сезона по сегодняшний день уже составлено 20 протоколов по административным правонарушениям за нарушение правил пожарной безопасности и нахождения граждан в лесу. Жителям города запрещено посещение лесов, в том числе на транспортных средствах.