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В ХМАО нефтяник заразился туляремией

В Югре зафиксирован первый в текущем году случай туляремии

В ХМАО нефтяник заразился туляремией
Фото: siapress.ru

В Югре нефтяник заразился туляремией – это первый зарегистрированный случай в 2023 году. По информации Роспотребнадзора, у мужчины начали проявляться симптомы клещевого энцефалита и болезнью Лайма. Чтобы не допустить вспышки инфекции, специалисты проверяют и других рабочих на наличие заболевания.

«Югра располагается в природном очаге туляремии. Основным резервуаром и источником инфекции являются мелкие грызуны. На территории ХМАО основными хранителями инфекции в природе являются водяная крыса, ондатра, мышевидные грызуны, хомяки. Возбудитель туляремии может длительное время сохраняться в иксодовых клещах. Передача инфекции между животными осуществляется с помощью эктопаразитов, а также через инфицированную воду и пищу. Больной туляремией человек не опасен для окружающих», – подчеркнули санврачи.

Отметим, что в целом по округу план иммунизации против туляремии на 8 июня выполнен на 44,2% (привито 22844 югорчан при плане 51734 человек). План иммунизации детей выполнен на 48,3% (привито 7156 детей при плане 14801).


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Сегодня в 12:08, просмотров: 133, комментариев: 0
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