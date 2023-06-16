В Югре зафиксирован первый в текущем году случай туляремии

В Югре нефтяник заразился туляремией – это первый зарегистрированный случай в 2023 году. По информации Роспотребнадзора, у мужчины начали проявляться симптомы клещевого энцефалита и болезнью Лайма. Чтобы не допустить вспышки инфекции, специалисты проверяют и других рабочих на наличие заболевания.

«Югра располагается в природном очаге туляремии. Основным резервуаром и источником инфекции являются мелкие грызуны. На территории ХМАО основными хранителями инфекции в природе являются водяная крыса, ондатра, мышевидные грызуны, хомяки. Возбудитель туляремии может длительное время сохраняться в иксодовых клещах. Передача инфекции между животными осуществляется с помощью эктопаразитов, а также через инфицированную воду и пищу. Больной туляремией человек не опасен для окружающих», – подчеркнули санврачи.

Отметим, что в целом по округу план иммунизации против туляремии на 8 июня выполнен на 44,2% (привито 22844 югорчан при плане 51734 человек). План иммунизации детей выполнен на 48,3% (привито 7156 детей при плане 14801).