Масштабная дорожная кампания стартовала в Югре

В Югре за сезон введут в эксплуатацию 32,2 километра дорог после проведения на них ремонта, в том числе, капитального. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Натальи Комаровой. Работы будут идти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также трех региональных – «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

При этом непосредственно ремонт дорог – лишь верхний слой масштабной работы. «Закуплено 13 комплексов фотовидеофиксации, в том числе пять установлены и работают, оставшиеся восемь планируется установить до сентября 2023 года. Ведутся работы по устройству трех автоматических пунктов весогабаритного контроля, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Александр Лебедев. – В Сургуте продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, ведутся работы по установке комплекса метеорологического контроля, подключению двух существующих комплексов метеомониторинга, созданию и интеграции подсистемы метеомониторинга в существующую информационную транспортную систему».

Так как упор на совещании был сделан на безопасность дорожного движения, участники озвучили наиболее проблемные участки в Югре. Как выяснилось, больше всего ДТП происходит на трех точках – между Нижневартовском и Радужным, от Нефтеюганска к левому берегу Оби, а также на популярной и загруженной трассы от Сургута к Нефтеюганску. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, на опасных участках установлены информационные аншлаги, дорожные знаки ограничения максимальной скорости, на проезжей части в летний период будет нанесена горизонтальная дорожная разметка с применением долговечных материалов.

По итогам заседания Наталья Комарова поручила своему заместителю Азату Ислаеву синхронизировать планы разных ведомств по повышению безопасности на дорогах, а также привести в нормативное состояние наиболее требующие того участки.