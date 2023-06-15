В Югре проводят работы по тушению восьми пожаров

На настоящий момент в Югре зарегистрировали один ландшафтный пожар и семь – лесных. Сейчас проходят работы по их тушению, сообщили в Депнедра и природных ресурсов округа.

«По состоянию на 09:00 15 июня 2023 года, в Югре проводятся работы по тушению 1 ландшафтного возгорания на площади 50 га в Кондинском районе и 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 127,4 га в Кондинском и Советском районах, 5 из которых на площади 115,5 га локализованы», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21556,33 га, 209 лесных пожаров на площади 23656,39 га, а также пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га.