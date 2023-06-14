У десяти югорчан диагностировали корь

В Югре с января 2023 года у десяти человек диагностировали корь. Случаи заражения выявлены в Сургуте, Когалыме, Нижневартовске и Советском районе у 6 взрослых и 4 детей. Все подтвержденные случаи кори являются завозными. Семеро заболевших не были привиты против кори, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По данным на конец мая, в ХМАО было зарегистрировано пять зараженных корью. Таким образом, меньше чем за полмесяца число заболевших опасным вирусом увеличилось в два раза.

«Составлен план подчищающей иммунизации, который выполнен на 68 процента, план иммунизации детей – выполнен полностью, взрослых — 68 процентов, мигрантов – 43 процента», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Корь может вызвать большое число осложнений, в числе которых - поражение мозга, пневмония, рассеянный склероз, слепота и глухота, поражение почек, напоминают специалисты. Защититься от болезни поможет только вакцинация. Дети проходят вакцинацию в 1 год и ревакцинацию - в 6 лет. Взрослым прививки против кори ставят до 35 лет, отдельным категориям, относящимся к группам риска, – до 55.