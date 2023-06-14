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​Ковид - всё? В ХМАО впервые за долгое время обошлось без заболевших коронавирусом

В Югре за минувшие сутки не выявили новых заболевших ковидом впервые за долгое время

​Ковид - всё? В ХМАО впервые за долгое время обошлось без заболевших коронавирусом
Фото: pixabay

В ХМАО впервые за долгое время обошлось без новых заболевших ковидом. Новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«270 125 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 14 июня. За минувшие сутки зафиксированных и подтвержденных новых случаев COVID-19 не обнаружено», - говорится в сообщении.

Вылечился за сутки 21 человек, за весь период пандемии – 267 368 югорчан. Умерли в регионе за весь период, по официальным данным, 2 618 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 107, комментариев: 0
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