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Штормовой ветер настигнет югорчан в среду

Синоптики предсказывают усиление ветра в ХМАО

Штормовой ветер настигнет югорчан в среду
Фото: ru.freepik.com

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 14 июня 2023 года на территории Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления связанные с порывами ветра 15-20 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2.Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8.Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 184, комментариев: 0
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