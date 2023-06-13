85 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю

В Югре, по данным на утро 13 июня, не зафиксировано природных пожаров. Аналогичная ситуация была днем ранее, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

За минувшую неделю, с 5 по 11 июня, в округе ликвидировали 85 лесных пожаров на площади 10 600 га, 10 ландшафтных пожаров на площади 4 979 га и 3 возгорания в заповеднике «Юганский» на площади 474 га. Всего с начала пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 206 лесных пожаров, 130 ландшафтных и 5 возгораний на землях ООПТ.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.